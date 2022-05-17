Токаев провел совещание с руководством правительства

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с участием премьер-министра Алихана Смаилова, руководителя Администрации президента Мурата Нуртлеу, членов правительства и руководства АО "Самрук-Казына", сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе совещания рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов.

По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий.

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев принял участие на юбилейном саммите ОДКБ в московском Кремле.

Как отметил президент Казахстана, за 30-летний период ОДКБ утвердилась в качестве действенного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности.

После саммита Токаев провел встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая казахстанско-российское сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Также стало известно, что этим летом глава Казахстана посетит Санкт-Петербург, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969737-tokaev-obsudil-voprosy-kazahstansko-rossiyskogo-sotrudnichestva-s-rukovodstvom-pravitelstva/