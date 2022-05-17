Большинство казахстанцев намерены прийти на референдум по результатам соцопросов

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Как показали проведенные экспертами социологические исследования, идею референдума 5 июня 2022 года поддерживает более 70% опрошенных казахстанцев, передает Zakon.kz.

В Казахстане активно обсуждается предложение главы государства Касым-Жомарта Токаева о референдуме по конституционным поправкам, запланированном на 5 июня текущего года.

Впервые пакет масштабных политических реформ был заявлен в послании президента 16 марта, была собрана специальная рабочая группа по подготовке конституционной реформы и после одобрения Конституционного совета РК вышел соответствующий указ президента о проведении референдума.

Как показывают социологические исследования, проведенные общественным объединением "Қоғамдық пікір" институты", Службой центральных коммуникаций (СЦК), а также опросы на различных площадках в социальных сетях, подавляющее большинство казахстанцев – более 70% – готовы поддержать конституционные поправки.

Так, по итогам исследования ОО "Қоғамдық пікір" институты", прошедшего в начале мая, политику президента Касым-Жомарта Токаева поддерживают 78,11% респондентов.

Телефонные опросы, проведенные в трех мегаполисах – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, а также в 14 областях, в которых приняли участие не только горожане, но и сельчане, показали достаточно высокий уровень поддержки проведения референдума по внесению изменений в Конституцию – 73,33%.

В онлайн-опросе СЦК, проведенном 4-5 мая на платформе Qalaysin, приняли участие 1172 респондента, также из всех регионов. Здесь 71,67% опрошенных поддерживают президентскую идею проведения референдума по внесению поправок в Конституцию.

Показательны и опросы, проведенные в первой половине мая на базе крупных Telegram-каналов (суммарно более 25 тыс. респондентов). Из ответивших пользователей 62, 67 и 73% подтвердили, что собираются принять участие в республиканском референдуме.

Как видно из соцопросов и специальных исследований, предстоящий референдум и изменения в Конституцию небезразличны казахстанцам. Итоги показывают, что конституционные реформы поддерживают порядка 70% респондентов.

На избирательный участок собираются прийти и проголосовать от 62 до 73% опрошенных. Это достаточно высокий показатель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969670-bolshinstvo-kazahstantsev-namereny-priyti-na-referendum-po-rezultatam-sotsoprosov/