32 млрд тенге не освоили министерства и акиматы в Казахстане

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Глава Минфина Ерулан Жамаубаев на заседании кабинета министров рассказал, какие министерства и сколько средств не освоили с начала года, передает корреспондент NUR.KZ

Жамаубаев сообщил, что расходы госбюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,4%, местных бюджетов – на 98,5%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 5,6 трлн тенге. Неисполнение составило 31 млрд тенге, из них 8 млрд тенге - экономия. Не освоено - 23 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах финансов, культуры и спорта, обороны и внутренних дел", - отметил министр.

По его словам, основными причинами неосвоения являются:

длительное проведение процедур заключения договоров,

отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа,

позднее представление счетов к оплате в органы казначейства,

несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур,

несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам.

"Расходы местных бюджетов составили 2,7 трлн тенге. Не исполнено - 42 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге.

На 1 мая им выделено 696 млрд тенге. Из них освоено – 98,3%, не исполнено – 12 млрд тенге, в том числе экономия – 3 млрд тенге, не освоено - 9 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Мангистауской, Алматинской и Карагандинской областях, а также в Нур-Султане", - резюмировал глава Минфина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968926-32-mlrd-tenge-ne-osvoili-ministerstva-i-akimaty-v-kazahstane/