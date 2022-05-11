Создать публичный реестр коррупционеров предлагают в Казахстане

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В Казахстане, в рамках Концепции антикоррупционной политики, планируется ввести ряд изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам противодействия коррупции, а также в КоАП РК. Об этом сообщается на официальном сайте Антикора.

Отмечается, что Агентством по противодействию коррупции были разработаны:

консультативный документ к законопроекту по вопросам противодействия коррупции;

консультативный документ к законопроекту по КоАП.

В консультативный документ к законопроекту по вопросам противодействия коррупции включены следующие проблемные вопросы, требующие законодательного регулирования:

введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц;

в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц; регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе;

наделение Агентства компетенцией по утверждению "Методики по разработке антикоррупционных стандартов и мониторингу наличия принятых антикоррупционных стандартов в госорганах, организациях и субъектах квазигоссектора";

внедрение института финансового расследования по принципу "следуй за деньгами" ("follow the money");

введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки;

взятки; совершенствование работы по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником госоргана, государственной и негосударственной организации;

совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции;

по противодействию коррупции; внедрение и развитие системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных мер;

регламентация взаимодействия уполномоченных по этике с Агентством;

совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции по результатам правового мониторинга.

В консультативный документ к законопроекту по КоАП включены следующие инициативы:

усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений;

за совершение коррупционных правонарушений; устранение правовых пробелов в вопросах привлечения к административной ответственности за заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения;

увеличение срока давности за коррупционные административные правонарушения;

за коррупционные административные правонарушения; установление ответственности сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов за административные коррупционные правонарушения;

отнесение некоторых статей КоАП к административным коррупционным правонарушениям;

внесение поправок в КоАП в целях присоединения к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

Как сообщили в ведомстве, 13 мая указанные консультативные документы будут размещены на интернет-портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, а также на интернет-ресурсе агентства.

Срок обсуждения консультативных документов составит пятнадцать рабочих дней и продлится до 2 июня текущего года.

"Агентство обращается к гражданам с просьбой принять активное участие в публичном обсуждении консультативных документов.

Свои предложения и замечания к консультативным документам вы сможете разместить на интернет-портале открытых НПА в течении вышеуказанного периода публичного обсуждения", – говорится в официальном сообщении Антикора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968817-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-predlozhenie-vzyatki-mogut-vvesti-v-kazahstane/