Создать публичный реестр коррупционеров предлагают в Казахстане
В Казахстане, в рамках Концепции антикоррупционной политики, планируется ввести ряд изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам противодействия коррупции, а также в КоАП РК. Об этом сообщается на официальном сайте Антикора.
Отмечается, что Агентством по противодействию коррупции были разработаны:
- консультативный документ к законопроекту по вопросам противодействия коррупции;
- консультативный документ к законопроекту по КоАП.
В консультативный документ к законопроекту по вопросам противодействия коррупции включены следующие проблемные вопросы, требующие законодательного регулирования:
- введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц;
- регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе;
- наделение Агентства компетенцией по утверждению "Методики по разработке антикоррупционных стандартов и мониторингу наличия принятых антикоррупционных стандартов в госорганах, организациях и субъектах квазигоссектора";
- внедрение института финансового расследования по принципу "следуй за деньгами" ("follow the money");
- введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки;
- совершенствование работы по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником госоргана, государственной и негосударственной организации;
- совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции;
- внедрение и развитие системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных мер;
- регламентация взаимодействия уполномоченных по этике с Агентством;
- совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции по результатам правового мониторинга.
В консультативный документ к законопроекту по КоАП включены следующие инициативы:
- усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений;
- устранение правовых пробелов в вопросах привлечения к административной ответственности за заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения;
- увеличение срока давности за коррупционные административные правонарушения;
- установление ответственности сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов за административные коррупционные правонарушения;
- отнесение некоторых статей КоАП к административным коррупционным правонарушениям;
- внесение поправок в КоАП в целях присоединения к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
Как сообщили в ведомстве, 13 мая указанные консультативные документы будут размещены на интернет-портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, а также на интернет-ресурсе агентства.
Срок обсуждения консультативных документов составит пятнадцать рабочих дней и продлится до 2 июня текущего года.
"Агентство обращается к гражданам с просьбой принять активное участие в публичном обсуждении консультативных документов.
Свои предложения и замечания к консультативным документам вы сможете разместить на интернет-портале открытых НПА в течении вышеуказанного периода публичного обсуждения", – говорится в официальном сообщении Антикора.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968817-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-predlozhenie-vzyatki-mogut-vvesti-v-kazahstane/