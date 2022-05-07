Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил мужскую половину населения страны с Днем защитника Отечества. Его обращение опубликовано на официальном сайте Акорды.

Ниже приводим полный текст поздравления президента.

"Дорогие казахстанцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет глубинную связь славных традиций служения Родине наших героических предков и нынешних поколений.

Защита Отечества – священный долг и ответственная миссия. Истинные патриоты, верные воинской присяге, всегда были в особом почете у нашего народа.

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных Сил Казахстана. За это время армия стала незыблемой опорой нашей Независимости и государственности.

Укрепление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка – одна из важнейших задач государства.

Выражаю благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия в нашей стране, защиту целостности территории Республики Казахстан.

Уверен, наши доблестные воины оправдают доверие народа!

Желаю всем гражданам благополучия и успехов!" – сказал Токаев.

Днем ранее президент принял участие в торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества. В ходе своего выступленения он поздравил офицеров, солдат и ветеранов с праздником, а также высказался о боеспособности Вооруженных сил Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968450-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-zaschitnika-otechestva/