Провести внеплановые проверки ТЭЦ в Казахстане поручил премьер Смаилов

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

В ходе рабочей поездки в СКО Алихан Смаилов посетил Петропавловскую ТЭЦ-2, на которой ранее произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства.

Член совета директоров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" Сергей Кан и и.о. гендиректора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" Андрей Калиничев проинформировали о текущем состоянии предприятия, планах проведения восстановительных работ.

Глава правительства поручил провести тщательное техническое обследование всего оборудования и своевременно завершить ремонтные работы. При этом необходимо обеспечить жителей горячим водоснабжением в летний период и в установленные сроки начать новый отопительный сезон.

ТЭЦ-2 в Петропавловске. Фото: primeminister.kz

"Важно в намеченные графиком сроки выполнить все работы качественно, без задержек. Руководству компании нужно изыскать все необходимые средства", — отметил Алихан Смаилов.

Также Министерству энергетики поручено обеспечить проведение внеплановых проверок на теплоэлектроцентралях и гидроэлектростанциях республики на предмет их технического состояния и готовности к несению максимальных нагрузок в предстоящем отопительном сезоне.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

В ходе поездки Алихан Смаилов также посетил Петропавловский электротехнический завод, который занимается производством трансформаторов различной мощности и шкафных конструкций.

"Запуск электротехнического завода в области – это пример действенного механизма по созданию новых предприятий с эффективным вложением инвестиций в имеющуюся простаивающую инфраструктуру.

Реализация проекта должна оказать положительное влияние на отрасль машиностроения региона, увеличить объем несырьевого экспорта, что в целом обеспечит рост обрабатывающей промышленности", — отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с Минфином выделить средства на увеличение уставного капитала СПК "Солтүстік" для создания новых производственных площадок на базе простаивающих объектов (зданий и сооружений) в Петропавловске.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Затем Алихан Смаилов посетил строительную площадку нового учебно-лабораторного корпуса СКУ им. М. Козыбаева, который планируется сдать в эксплуатацию в этом году.

"Главой государства поручено открыть в Казахстане филиалы авторитетных зарубежных вузов. Открытие на базе СКУ им. М. Козыбаева филиала Университета Аризоны – один из первых таких проектов. Для подготовки специалистов международного уровня в сфере инженерных и агротехнических наук для нужд региона правительство выделило 1500 грантов", — сказал он.

Алихан Смаилов поручил завершить строительство нового учебно-лабораторного корпуса и двух студенческих общежитий по 600 мест в установленные сроки.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр также ознакомился с ходом строительства семи новых многоквартирных домов по улице Ш. Уалиханова в Петропавловске. Общее количество квартир по проекту – 684.

"Ежегодно мы видим, что темпы строительства значительно увеличиваются. В рамках программы «Нұрлы жер» Правительством выделяются немалые бюджетные средства на новое жилье и инженерные сети. В этой связи необходимо следить за обеспечением высокого качества работ по всем проектам", — отметил Алихан Смаилов.

Еще одним пунктом рабочей поездки стало посещение строящейся бумажной фабрики ТОО "РимКазАгро".

Проектная мощность предприятия – 5 тыс. тонн продукции в год, что должно обеспечить 16-процентное импортозамещение по республике. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

Премьер-министр отметил, что в рамках поставленных президентом РК задач по развитию "экономики простых вещей" необходимо создавать производства широкой номенклатуры товаров народного потребления.

"Уверен, что реализация проекта по выпуску бумажной продукции даст мультипликативный эффект в социально-экономическом развитии региона", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Напомним, 20 марта на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась дымовая труба, погибла работница предприятия.

Позже стало известно, что директора и главного инженера ТЭЦ задержали. Позже был также задержан гендиректор АО "Севказэнерго", которому и принадлежит ТЭЦ.

В начале апреля были названы предварительные причины обрушения трубы. Вскоре стало известно, что на ремонт ТЭЦ необходимо будет выделить 17,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968406-smailov-trubu-na-tets-2-v-petropavlovske-vosstanovyat-za-schet-vladeltsa/