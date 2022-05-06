Партия Amanat поддержала проведение референдума

Ерлан Кошанов. Фото: пресс-служба партии Amanat

Председатель Amanat Ерлан Кошанов в режиме видеоконференцсвязи провел первое заседание Республиканского партийного штаба в поддержку проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

В ходе заседания Ерлан Кошанов озвучил заявление партии Amanat в поддержку инициативы президента провести общенациональный референдум.

"Президент в своем Послании народу Казахстана предложил пакет масштабных политических реформ, направленных на повышение благосостояния населения, переход от суперпрезидентской формы правления к политической системе с сильным Парламентом и маслихатами, ускорение демократического процесса, укрепление единства и солидарности в стране", - говорится в заявлении.

Председатель партии отметил, что масштабные реформы коренным образом изменят избирательную, партийную и судебно-правовую системы, административно-территориальное устройство, принцип разделения государственной власти.

"Это станет политической основой "Второй Республики". Историческое решение президента – большой шаг на пути построения нового и справедливого Казахстана. Это усилит политическую конкуренцию, создав новые и равные возможности гражданам страны.

Для реализации реформ необходимо внести 33 изменений и дополнений в Конституцию. Для законодательного закрепления этих изменений президент предложил провести общенациональный референдум.

Внесение поправок в Конституцию путем всенародного голосования подтверждает действие принципа: "Народ – единственный источник государственной власти". Партия Amanat, глубоко понимая важность конституционной реформы, всецело поддерживает предстоящий референдум!", - сказал председатель партии.

По его словам, общенациональный референдум является выражением нацеленности государства на реальные перемены, поэтому партия готова направить все усилия на организацию общественной поддержки конституционной реформы.

Так, для информационно-разъяснительной работы и организации мероприятий партией созданы республиканский и 17 региональных штабов. В их составы вошли центральный и региональные партийные активы Amanat — это депутаты фракции в парламенте и маслихатах, представители интеллигенции, заслуженные деятели культуры и спорта, молодежное крыло и филиалы партии. Партийцы встретятся с избирателями в регионах и отдаленных населенных пунктах.

"Конституционная реформа, предложенная президентом, определяет стратегическое будущее Казахстана. Мы стремимся создать открытое и процветающее государство, справедливое и равноправное общество. Эти цели объединяют Президента и всех казахстанцев, поэтому участие в референдуме – наш общий долг. В такое судьбоносное для страны время никто не должен остаться в стороне, и каждый может сделать свой исторический выбор. Будущее нашей независимой страны – в наших руках!" - подчеркнул Кошанов.

В ходе заседания был дан ряд конкретных поручений по надлежащей организации работы штабов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968343-partiya-amanat-podderzhala-provedenie-referenduma/