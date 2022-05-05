Токаев подписал поправки в конституционный закон о референдуме

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально внес изменения в закон "О республиканском референдуме". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме"

Текст Конституционного закона публикуется в печати", – говорится в на сайте президента.

Напомним, что сегодня в 20:00 в эфире республиканских телеканалов Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию РК.

29 апреля, выступая на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по поводу поправок в Конституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968227-tokaev-podpisal-popravki-v-konstitutsionnyy-zakon-o-referendume/