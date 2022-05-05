Токаев выступит с видеообращением к казахстанцам

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением о дополнениях в Конституцию РК. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Телерадиокомплекса президента.

"Сегодня в 20:00 в эфире республиканских телеканалов Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию", - говорится в сообщении.

Провести референдум по изменениям в Конституцию глава государства предложил на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Вчера, 4 мая, депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты поддержали проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме".

Также напомним, что госсекретарь РК Ерлан Карин высказывался о конституционной реформе в Казахстане, отметив, что такие изменения призваны оптимизировать баланс отношений между ветвями власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968220-tokaev-vystupit-s-videoobrascheniem-k-kazahstantsam/