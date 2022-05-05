Карин обсудил с экспертами конституционную реформу в Казахстане

Экспертное обсуждение "Конституция 2022: основа Второй республики". Фото: Акорда

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин принял участие в экспертном обсуждении на тему "Конституция 2022: основа Второй республики". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Сегодня, 5 мая, при участии государственного секретаря Ерлана Карина состоялось экспертное обсуждение "Конституция 2022: основа Второй республики". В дискуссии приняли участие члены Национального совета общественного доверия, ведущие политологи и юристы.

В своем выступлении Ерлан Карин рассказал о проекте изменений и дополнений в Конституцию, по которому накануне Конституционный совет дал положительное заключение. Государственный секретарь подчеркнул, что конституционная реформа позволит оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав казахстанцев.

В свою очередь члены Национального совета и политологи поддержали пакет поправок в Конституцию страны. В ходе обсуждения было отмечено, что при разработке данного пакета были учтены предложения и рекомендации членов Национального совета.

По итогам встречи эксперты также акцентировали внимание на том, что конституционная реформа послужит основой системной трансформации действующей политической модели.

Напомним, что 29 апреля на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по изменениям в Конституцию Казахстана.

Вчера, 4 мая, госсекретарь Ерлан Карин высказался о конституционной реформе в Казахстане и отметил, что такие изменения призваны оптимизировать баланс отношений между ветвями власти.

Сегодня депутат мажилиса Арман Кожахметов отметил, что точная дата проведения референдума будет названа в соответствующем указе президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968218-karin-obsudil-s-ekspertami-konstitutsionnuyu-reformu-v-kazahstane/