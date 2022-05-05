Примерную дату референдума по поправкам в Конституцию озвучил депутат

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

Депутат мажилиса Арман Кожахметов в кулуарах палаты озвучил примерную дату проведения республиканского референдума по поправкам в Конституцию страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Кожахметов отметил, что точная дата будет названа в соответствующем указе президента.

"Мы ожидаем, что сегодня-завтра, возможно, будет указ президента, и мы все это увидим в указе.

Удобный день – это выходной, 5 июня", – добавил спикер.

Напомним, что 29 апреля на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по изменениям в Конституцию Казахстана.

Позже, 4 мая, депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты поддержали проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме".

О конституционной реформе в Казахстане высказывался госсекретарь Ерлан Карин, который отметил, что конституционная реформа призвана оптимизировать баланс отношений между ветвями власти.

Кроме того, член рабочей группы Марат Башимов ранее сообщал, что норма об историческом статусе Первого Президента будет исключена из Конституции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968179-primernuyu-datu-referenduma-po-popravkam-v-konstitutsiyu-ozvuchil-deputat/