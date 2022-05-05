Парламент принял поправки в закон о республиканском референдуме

Здание мажилиса в столице. Фото: parlam.kz

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты согласились с предложением сената в законопроект о внесении поправок в Конституционный закон РК "О республиканском референдуме", передает корреспондент NUR.KZ.

Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.

Депутат Арман Кожахметов сообщил, что Комитет мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе рассмотрел дополнение, внесенное сенатом парламента РК в проект Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме".

"Внесенное дополнение направлено на уточнение норм законопроекта, не меняет его концепцию и не ухудшает содержание законопроекта, одобренного мажилисом. Дополнение, внесенное сенатом, касается подпункта 2) статьи 3 Конституционного закона РК "О республиканском референдуме", который излагается в новой редакции. Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе предлагает согласиться с дополнением, внесенным сенатом в проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме", - резюмировал мажилисмен.

Ранее депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты вернули в мажилис законопроект о внесении поправок в Конституционный закон РК "О республиканском референдуме".

Сенаторами было предложено в Конституционном законе "О республиканском референдуме" исключить вопрос об изменении статуса Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы из перечня вопросов, которые не могут быть предметом республиканского референдума.

Напомним, 29 апреля, выступая на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, Токаев предложил провести референдум по поводу поправок в Конституцию.

Позже госсекретарь РК Ерлан Карин высказался о предложении главы государства. Он отметил, что референдум нужен для перезапуска политической системы.

Вчера, 4 мая, мажилис принял проект закона о референдуме по поправкам в Конституцию в работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968159-parlament-prinyal-popravki-v-zakon-o-respublikanskom-referendume/