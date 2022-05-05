Токаев обсудил ход дебюрократизации госаппарата с Алиханом Байменовым

Касым-Жомарт Токаев и Алихан Байменов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы Алихана Байменова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию председателя управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихана Байменова о современных процессах в государственном управлении.

В ходе встречи были рассмотрены пути эффективной реализации указа главы государства о дебюрократизации государственного аппарата. Особое внимание было уделено методам противодействия коррупции в системе управления, а также модернизации процесса непрерывного повышения квалификации и совершенствования профессиональных навыков государственных служащих.

Президенту рассказали об основных направлениях международного сотрудничества в сфере государственной службы. Кроме того, речь шла о возможностях, которые открывает применение лучших зарубежных практик в работе госаппарата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1968154-tokaev-obsudil-hod-debyurokratizatsii-gosapparata-s-alihanom-baymenovym/