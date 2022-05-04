Закиржан Кузиев принес присягу народу Казахстана

Закиржан Кузиев. Кадр с онлайн-трансляции: YouTube / Мажилис Парламента Республики Казахстан

Закиржан Кузиев в ходе пленарного заседания мажилиса как недавно избранный депутат от АНК принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - сказал Кузиев.

Напомним, депутатом мажилиса от АНК Закиржан Кузиев был избран 28 апреля.

С 11 ноября 2020 года Кузиев являлся заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана. 28 апреля он вместе с Майей Бекбаевой был освобожден от этой должности.

Новыми зампредами АНК стали Наталья Дементьева и писатель Тауфик Каримов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967921-zakirzhan-kuziev-prines-prisyagu-sluzhit-narodu-kazahstana/