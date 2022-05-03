Об участии Токаева в мероприятиях по случаю Дня Победы рассказал его пресс-секретарь

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в официальном Telegram-канале "Борт №1" рассказал о том, в каких мероприятиях по случаю Дня Победы будет участвовать глава государства.

Пресс-секретарь отметил, что со стороны представителей СМИ поступают вопросы об участии президента в мероприятиях по случаю Дня Победы.

"В нынешнем году 9 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать в традиционной церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента "Отан қорғаушылар" в столице", - сообщил Желдибай.

Также 6 мая президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества и Дня Победы.

"По поручению главы государства в этом году во всех регионах осуществляются единовременные выплаты ветеранам войны в размере не менее 1 млн тенге. Материальная поддержка также будет оказана труженикам тыла и приравненным к ним гражданам", - сообщил пресс-секретарь Токаева.

8-9 мая на уровне акимов регионов будут организованы личные встречи с участниками войны и членами их семей. По всей стране пройдут благотворительные акции "Ардагерлерге тағзым", добавил он.

"Государством и впредь на системной основе будет оказываться вся необходимая помощь нашим ветеранам", - подчеркнул Желдибай.

Напомним, ранее замначальника генштаба Вооруженных сил Казахстана рассказал о запланированных в стране мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967806-ob-uchastii-tokaeva-v-meropriyatiyah-po-sluchayu-dnya-pobedy-rasskazal-ego-press-sekretar/