Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В своей речи на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что дискриминация казахстанских граждан недопустима, передает корреспондент NUR.KZ.

"При этом нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства", - сказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967394-tokaev-nelzya-dopustit-chtoby-politicheskiy-i-obschestvennyy-plyuralizm-prinyal-radikalnye-formy/