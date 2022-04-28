Запрет на досмотр президента и чиновников в аэропортах и на вокзалах разъяснили в МИИР

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК дало разъяснение касательно перечня лиц, в отношении которых не производится досмотр в аэропортах и на вокзалах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в МИИР, этот перечень был утвержден еще в июле 2014 года постановлением правительства. Но из-за изменения законодательства в конце 2021 года полномочия по утверждению этого перечня были переданы уполномоченному органу в сфере транспорта, то есть МИИР.

В связи с этим 18 апреля 2022 года глава МИИР подписал приказ, которым были переутверждены ранее существовавшие перечни:

объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр;

лиц, в отношении которых не производится досмотр;

веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры.

"Данный приказ касается только досмотра при входе на вокзалы, в станции метро и морской порт, в аэропорты, на аэродромы, где отсутствуют пассажирские терминалы, но не распространяется на действующие требования по проведению досмотра органами таможенной и пограничной службы Республики Казахстан", - подчеркнули в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967179-zapret-na-dosmotr-prezidenta-i-chinovnikov-v-aeroportah-i-na-vokzalah-razyasnili-v-miir/