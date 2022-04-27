Ерлан Карин: Конституционные реформы создают основу для перехода ко Второй Республике

Ерлан Карин. Фото: Акорда

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в своем официальном Telegram-канале высказался о конституционных реформах, которые в настоящее время проводятся в стране.

Карин отметил, что на рассмотрении Конституционного совета сейчас находится проект изменений и дополнений в Конституцию.

"Поправки коснутся 33 статей Основного закона, то есть фактически – треть Конституции, что показывает масштабность и фундаментальный характер намеченной реформы. Возможно, для неспециалиста будет очень сложно сориентироваться в таком большом количестве поправок. Между тем, все эти поправки взаимосвязаны друг с другом и имеют общую концептуальную логику", - подчеркивает Госсекретарь.

Он считает, что, обсуждая отдельные пункты, важно не упустить общую картину в целом.

Поскольку цель конституционной реформы – системная трансформация действующей политической модели:

Произойдет перераспределение ряда властных полномочий: как от президента парламенту, так и от центральной власти к региональной. Завершится окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике. Устанавливается классическая модель, где президент – это равноудаленный политический институт, не обладающий какими-то сверхисключительными полномочиями и привилегиями. Усилится роль и повысится статус палат парламента: внедрение смешанной модели формирования мажилиса, расширение контрольных функций парламента, оптимизация законодательных процедур. Расширится участие населения в управлении страной: выборы депутатов мажилиса по одномандатным округам, внедрение механизма отзыва депутатских мандатов, назначение акимов областей на альтернативной основе с согласия депутатов маслихатов. Усилятся механизмы защиты конституционных прав граждан: создается Конституционный Суд, Уполномоченному по правам человека предоставляются конституционные гарантии и иммунитет, на конституционном уровне запрещается смертная казнь.

"Таким образом, в результате реформ будет выстроен новый, более оптимальный баланс взаимоотношений ветвей власти и эффективный диалог государства и общества. Все это создает основу для перехода к новой модели государственного устройства – Второй Республике", - считает Ерлан Карин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967068-erlan-karin-konstitutsionnye-reformy-sozdayut-osnovu-dlya-perehoda-ko-vtoroy-respublike/