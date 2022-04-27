Баталов рассказал Токаеву, как хотят трансформировать НПП "Атамекен"

Касым-Жомарт Токаев и Раимбек Баталов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбека Баталова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву были презентованы подходы к трансформации НПП.

Раимбек Баталов рассказал о том, что в феврале 2022 года на внеочередном съезде палаты предпринимателей было принято решение о трансформации ее деятельности с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса.

Руководитель НПП "Атамекен" также представил информацию о реализации программы развития малого и среднего бизнеса в Алматы.

Глава государства был проинформирован о планах НПП мобилизовать бизнес для повышения качества и ответственности отраслевой экспертизы.

В частности, палата намерена обсуждать с бизнесом и апробировать проекты программных документов и приказов госорганов. Это позволит укрепить конструктивное взаимодействие государства и бизнеса.

Особое внимание в ходе встречи было уделено снижению на законодательном уровне давления на бизнес, повышению эффективности работы судов и органов прокуратуры по защите бизнеса.

Президент поддержал необходимость системной трансформации деятельности НПП "Атамекен", особо отметив, что палата должна стать эффективным каналом взаимодействия между бизнесом и властью.

Он также одобрил предпринимаемые меры по дебюрократизации в бизнес-среде и необходимость совмещения позиций председателя президиума и правления палаты на период трансформации, чтобы быстро и эффективно решать поставленные задачи.

Глава государства поручил активизировать работу по перезагрузке НПП как института, призванного способствовать развитию предпринимательства и защите прав бизнес-сообщества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967009-tokaev-oznakomilsya-so-strategiey-dalneyshego-razvitiya-npp-atameken/