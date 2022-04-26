Президента и чиновников запретят досматривать в аэропортах в Казахстане

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев подписал приказ, которым вводится запрет на досмотр определенных лиц в аэропортах и ЖД-вокзалах Казахстана. Перечень появился в информационно-правовой системе "Адилет".

Согласно документу, теперь высокопоставленные чиновники и первые лица государства смогут посещать аэропорты, аэродромы и железнодорожные вокзалы без досмотра.

В перечне приведен полный список объектов транспортной инфраструктуры, на территории которых будут действовать новые нормы.

Так, отныне досматривать запрещено: президента, премьер-министра, председателей сената и мажилиса, госсекретаря, генпрокурора, министров и других чиновников.

Кроме того, в приказе расписан перечень предметов, которые запрещено проносить на территорию вышеуказанных объектов. Туда включены оружие, боеприпасы, легковоспламеняющиеся вещества и другие предметы.

С полным списком можно ознакомиться по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966910-prezidenta-i-chinovnikov-zapretyat-dosmatrivat-v-aeroportah-v-kazahstane/