Ерлан Карин: Amanat остается ядром сторонников президентского курса

Ерлан Карин. Кадр из видео: официальный YouTube-канал "Телеканал Хабар 24"

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в своем официальном Telegram-канале отметил, что следствием присоединения Adal к правящей партии станет расширение электоральной базы и общественная консолидация вокруг курса реформ.

"Состоялся объединительный съезд партии Amanat, закрепивший присоединение к ней партии Adal. Следствием этого станет расширение электоральной базы правящей партии и дальнейшая общественная консолидация вокруг курса реформ. В целом, это событие соответствует логике начатой в марте трансформации партии Amanat", – отметил госсекретарь.

Он также подчеркнул, что наиболее громкой новостью стало решение президента Касым-Жомарта Токаева о прекращении председательства и выхода из партии Amanat.

"Вместе с тем Amanat по-прежнему останется ядром консолидации сторонников президентского курса реформ", – добавил он.

Карин отметил, что еще в январе, при вступлении в должность председателя партии, глава государства заявил, что принимает эту должность временно, до конца года, а теперь политическое обещание выполнено.

"Более того, в своем мартовском послании глава государства предложил закрепить в Конституции норму, что на период осуществления своих полномочий президент страны не должен состоять в политической партии.

Таким образом, президент, не дожидаясь внесения изменений в Конституцию, начал практическую реализацию инициированных им политических реформ", – подчеркнул Ерлан Карин.

Сегодня, 26 апреля, состоялся внеочередной съезд партии Amanat, на котором партия Adal официально влилась в состав партии Amanat.

Также, после выхода Касым-Жомарта Токаева из партии, главой Amanat стал Ерлан Кошанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966891-erlan-karin-amanat-ostaetsya-yadrom-storonnikov-prezidentskogo-kursa/