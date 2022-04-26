Токаев: Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых на всех уровнях власти решениях
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного XXIII съезда партии Amanat прокомментировал изменения и дополнения в Конституцию, передает корреспондент NUR.KZ.
Глава государства сообщил, что по его поручению была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию.
"Понятно, что без изменений в основной закон эффективная реализация намеченных масштабных преобразований невозможна.
Цель конституционной реформы - заложить прочный фундамент дальнейшей политической модернизации страны. На прошлой неделе проект поправок был направлен в Конституционный совет. За основу взяты предложения рабочей группы.
Его принятие позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов нового Казахстана", - заявил Токаев.
По его словам, изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти.
"Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента, маслихатов. Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы.
Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Конкуренция за голоса избирателей станет более острой.
Безусловно, изменится динамика и содержание самого политического процесса. Учитывая это, наверняка в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями, требованиями граждан. Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение", - резюмировал глава государства.
Ярким показателем начавшихся изменений, по его оценке, является инициатива партии Adal об объединении с партией Amanat.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966888-tokaev-liberalizatsiya-partiynogo-i-vybornogo-zakonodatelstva-ukrepit-rol-obschestva-v-prinimaemyh-na-vseh-urovnyah-vlasti-resheniyah/