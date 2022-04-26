Токаев: Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых на всех уровнях власти решениях

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного XXIII съезда партии Amanat прокомментировал изменения и дополнения в Конституцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства сообщил, что по его поручению была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию.

"Понятно, что без изменений в основной закон эффективная реализация намеченных масштабных преобразований невозможна.

Цель конституционной реформы - заложить прочный фундамент дальнейшей политической модернизации страны. На прошлой неделе проект поправок был направлен в Конституционный совет. За основу взяты предложения рабочей группы.

Его принятие позволит выстроить качественно новую модель формирования и функционирования государственных институтов нового Казахстана", - заявил Токаев.

По его словам, изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти.

"Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента, маслихатов. Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы.

Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти. Конкуренция за голоса избирателей станет более острой.

Безусловно, изменится динамика и содержание самого политического процесса. Учитывая это, наверняка в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями, требованиями граждан. Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение", - резюмировал глава государства.

Ярким показателем начавшихся изменений, по его оценке, является инициатива партии Adal об объединении с партией Amanat.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966888-tokaev-liberalizatsiya-partiynogo-i-vybornogo-zakonodatelstva-ukrepit-rol-obschestva-v-prinimaemyh-na-vseh-urovnyah-vlasti-resheniyah/