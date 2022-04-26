В политсовете партии Amanat произошли изменения

Иллюстративное фото: pexels.com

На внеочередном ХХІІI съезде партии Amanat рассмотрели вопрос изменения состава политического совета – члены партии проголосовали за троих новых его участников, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствии с пунктом 9-1 устава партии, внесение изменений в состав политического совета относится к исключительной компетенции съезда партии.

На ваше рассмотрение вносится вопрос о введении в состав политического совета партии Amanat Жумагазиева Эльдара, Толыкпаева Максата, Мукаева Даулета", - заявил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

Члены партии поддержали предложение.

Напомним, что сегодня президент Токаев покинул партию Amanat, заявив, что глава государства должен быть политически нейтрален.

На пост председателя партии президент выдвинул кандидатуру Ерлана Кошанова. После выдвижения кандидатуры Кошанов был избран председателем партии.

Также на внеочередном съезде партии Amanat было объявлено о вхождении партии Adal в состав правящей партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966881-v-politsovete-partii-amanat-proizoshli-izmeneniya/