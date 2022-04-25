Платные парковки в Алматы вернули в собственность города

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Сегодня, 25 апреля, стало известно о том, что все платные парковки в Алматы были возвращены обратно в коммунальную собственность мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как указывается в сообщении, в акимат Алматы поступило предложение от владельцев компаний о возврате доли в размере 70% в ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100% доли в ТОО "AlanParking" в собственность города.

Это сделано в целях демонополизации и возмещения потенциального ущерба.

Как пояснили в ведомстве, ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" специализируется на обслуживании тротуарных парковок, расположенных в Алмалинском, Бостандыкском, Жетысуском, Медеуском и Турксибском районах города. Акимату принадлежит 30% в данном ТОО.

В свою очередь ТОО "AlanParking" является единым оператором по обслуживанию площадочных парковок, расположенных в Алатауском, Бостандыкском и Жетысуском районах. ТОО полностью находилось в частной собственности.

Акимат Алматы принял постановление о возврате долей в вышеперечисленных компаниях.

Указывается, что на сегодня система платных парковок функционирует в штатном режиме. Весь доход от деятельности платных парковок с 25 апреля текущего года будет направлен в бюджет города.

Администрация города начала работу по созданию единого оператора по организации парковочной зоны города. Ожидается, что это будет сделано до 1 августа.

В целях повышения качества сервиса на основе жалоб от жителей Алматы будут приняты комплексные меры для совершенствования работы платных парковок.

В дальнейшем планируется разработка концепции развития городского парковочного пространства с применением международного опыта и использования поступлений от платных парковок для благоустройства улиц и дворов.

Также в приоритете будет строительство многоярусных парковок в городе для решения накопившихся проблем.

В акимате напомнили, что система платных парковок в Алматы впервые была внедрена в 2016 году. По информации вышеперечисленных компаний, финансовый оборот от платных парковок в среднем за год составлял 1,4 млрд тенге.

В настоящее время в отношении руководителей компаний возбуждено уголовное дело и проводится следствие, связанное с хищением бюджетных средств.

Напомним, ранее в Алматы арестовали директора компании "AlanParking" Мухтара Базарбаева. Вскоре стало известно, что он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Также компания Кайрата Боранбаева еще зимой выкупила 30% доли ТОО "AlanParking". Бизнесмен сейчас под арестом, его задержали в середине марта.

Кроме того, недавно стало известно об аресте Марата Принбекова, директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис", которое курирует платные парковки в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966717-platnye-parkovki-v-almaty-vernuli-v-sobstvennost-goroda/