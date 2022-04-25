Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, который ратифицирует одну из Конвенций Организации объединенных наций. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации", - сказано в сообщении Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, ранее Конституционный совет принял в работу обращение Токаева по изменениям в Конституцию.

Глава аппарата Конституционного совета Бакыт Нурмуханов позже объяснил, для чего Токаев составил свое обращение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966708-tokaev-podpisal-novyy-zakon/