Токаев принял известного экономиста Жаксыбека Кулекеева

Касым-Жомарт Токаев и Жаксыбек Кулекеев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с известным экономистом и общественным деятелем Жаксыбеком Кулекеевым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту были представлены предложения о развитии национальной экономики в условиях глобального геополитического кризиса. Также были рассмотрены отдельные вопросы развития нефтехимической отрасли страны, укрепления научно-инжинирингового потенциала нефтегазового сектора.

Известный экономист и общественный деятель Жаксыбек Кулекеев поделился с Касым-Жомартом Токаевым своим видением перспектив социально-экономического развития страны. Кроме того, были обсуждены проблемы подготовки и переподготовки государственных служащих и кадров для экономики в рамках строительства Нового Казахстана.

Напомним, что сегодня глава государства поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966704-tokaev-prinyal-izvestnogo-ekonomista-zhaksybeka-kulekeeva/