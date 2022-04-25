Для чего Токаев обратился в Конституционный совет, объяснил Нурмуханов

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

Члены рабочей группы на брифинге в СЦК разъяснили суть обращения Касым-Жомарта Токаева в Конституционный совет – сегодня президент направил обращение касательно законопроекта о внесении изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснили члены рабочей группы, после обращения президента проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" проверят на соответствие одной из нынешних статей Конституции.

Речь идет о пункте 2 статьи 91 Конституции – в ней прописаны ценности, которые не могут быть изменены, а именно:

"Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статус являются неизменными".

Таким образом, Конституционный совет проверит – не противоречат ли новые предлагаемые изменения в Конституцию уже ранее заложенным в ней требованиям к ее изменению.

"Сегодня действительно Конституционный совет принял в свое производство обращение главы государства о рассмотрении законопроекта на соответствие сейчас обозначенным требованиям.

Речь идет о проверке данного законопроекта на соответствие незыблемым конституционным ценностям, которые не могут быть изменены.

По итогам рассмотрения данного обращения Конституционный совет будет давать заключение, после чего только законопроект перейдет на следующую стадию", - заявил член руководитель аппарата Конституционного Совета Бакыт Нурмуханов.

"Принципы деятельности государства заложены именно народом Казахстана на референдуме в 1995 году. И эти незыблемые устои не затрагиваются, наоборот углубляются, расширяются и получают новое развитие", - добавил член рабочей группы Ермек Абдрасулов.

Напомним, сегодня стало известно, что Конституционный совет принял в работу обращение президента Токаева по изменениям в Конституцию.

Еще члены рабочей группы сообщили о планах закрепить в Основном законе государства статус Первого Президента как основателя независимого Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966661-dlya-chego-tokaev-obratilsya-v-konstitutsionnyy-sovet-obyasnil-nurmuhanov/