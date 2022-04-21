Ряд новых антикризисных мер предложили в правительстве Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня, 21 апреля, глава правительства Алихан Смаилов провел совещание, в ходе которого обсуждались дополнительные антикризисные меры. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Участники заседания отметили, что правительство внимательно следит за тем, как внешнеэкономические и геополитические факторы влияют на отечественных производителей.

По итогам встречи предложено ввести новые меры поддержки, которые помогут развитию отечественных компаний и снизят административную нагрузку на них.

Так, в сфере госзакупок предлагается не включать в Реестр недобросовестных поставщиков те компании, которые при исполнении обязательств столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами: закрытием логистических коридоров, срывами поставок и так далее.

Также рассматривается возможность увеличить размеры госсубсидирования страховых премий, чтобы поддержать производителей сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, на заседании поддержали предложение расширить льготный лизинг сельхозтехники отечественного производства.

Премьер-министр поддержал озвученные предложения и поручил проработать вопросы их реализации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966203-ryad-novyh-antikrizisnyh-mer-predlozhili-v-pravitelstve-kazahstana/