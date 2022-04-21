Дефицит газа может случиться в Казахстане, заявил депутат

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Депутат Ерик Султанов в ходе пленарного заседания cената озвучил основные проблемы в сфере газификации страны. Он заявил, что в Казахстане может случиться дефицит газа, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой запрос Ерик Султанов адресовал премьер-министру страны Алихану Смаилову.

По словам парламентария, за последние пять лет потребление газа в стране выросло на 35%. По прогнозам, динамика роста сохранится и в этом году.

"Наряду с этим у недропользователей сохраняется слабый интерес к новым проектам добычи и переработки газа из-за высоких затрат, низких закупочных цен и низкой рентабельности.

Все это может привести к скорому дефициту газа в стране. Притом, что по его запасам мы занимаем 22 место в мире", - указал сенатор.

Указал Султанов и на высокий уровень износа газотранспортной системы. В частности, уровень износа магистральных сетей достиг 75%, а эксплуатируемый срок большинства из них превысил 50 лет.

Кроме того, срок эксплуатации каждой шестой компрессорной станции превышает 50 лет. Сроки безопасной эксплуатации прошли у 81% скважин, подземных хранилищ газа.

Еще одна проблема, по словам парламентария, касается низкого уровня газификации страны природным газом, который составляет всего 57,7%.

Сегодня, по данным депутата, только в семи регионах этот показатель превышает 90%. При этом уровень газификации Карагандинской области составляет 3,5%, Восточно-Казахстанской области – 1,3%, а в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях газоснабжение отсутствует.

"Сроки и пути газификации этих областей окончательно не определены. Строительство газопровода Сарыарка ведется с отставанием и сопутствующими проблемами.

Учитывая медленные темпы строительства газопровода "Сарыарка", завершить газификацию северных регионов, как ранее планировалось, к 2025 году, очевидно, уже не удастся", - заявил Султанов.

В этой связи он предложил реализовать наиболее приемлемый вариант газификации регионов, обеспечивающий экономическую и национальную безопасность, в том числе путем пересмотра ранее проработанных проектов по газификации северных областей страны из городов Ишим и Барнаул Российской Федерации.

Указал сенатор и на необходимость пересмотра функций "Казахгаз" и его дочерних предприятий, а также разработки дополнительных стимулирующих мер для реализации газовых проектов недропользователями.

"Наряду с этим важно бережное потребление газа. Для этого предлагаем изучить вопросы установления нормативов потребления отдельно для каждого региона с учетом климатических условий.

Третье - формирование новой модели ценообразования на газ. При этом важно обеспечить транспарентность формирования тарифов на газ", - резюмировал сенатор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966182-defitsit-gaza-mozhet-sluchitsya-v-kazahstane-zayavil-deputat/