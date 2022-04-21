Токаев посетил мероприятие в честь 30-летия Службы государственной охраны

Касым-Жомарт Токаев на праздновании 30-летия Службы госохраны. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял участие в мероприятии по случаю 30-летия Службы государственной охраны. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент ознакомился с деятельностью Службы государственной охраны. Затем Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии и поздравил сотрудников СГО с юбилеем.

Глава государства отметил важную роль данной структуры в системе обеспечения национальной безопасности и особую ответственность, возлагающуюся на личный состав СГО.

Касым-Жомарт Токаев на праздновании 30-летия Службы госохраны. Фото: Акорда

"Обеспечение безопасности руководства страны, охрана стратегических объектов, а также зарубежных гостей высокого ранга – очень серьезная задача, которую вы достойно выполняете.

Безусловно, это свидетельствует о том, что за 30 лет сложились добрые традиции и преемственность. И сегодня потенциал Службы огромен, имеются большие технические и оперативные возможности.

С уверенностью можно сказать, что Служба государственной охраны – это коллектив настоящих патриотов. В самые сложные и ответственные моменты Вы беззаветно служите Родине", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент отдельно остановился на больших возможностях СГО в деле противостояния различным вызовам и угрозам в современной геополитической ситуации.

"Необходимо дальнейшее развитие знаний и навыков личного состава и совершенствование всей системы государственной охраны.

Служба государственной охраны – особая структура. Поэтому к ней всегда предъявляются высокие требования. Уверен, что вы будете качественно и оперативно выполнять все возложенные на вас задачи. Благодарю вас за безупречную службу", – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев на праздновании 30-летия Службы госохраны. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов личному составу Службы. Ряд сотрудников был отмечен государственными наградами, в частности, орденами "Айбын" І и ІІ степени, медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін", а также Благодарностью Президента.

По окончании церемонии награждения глава государства посмотрел праздничный концерт.

Касым-Жомарт Токаев на праздновании 30-летия Службы госохраны. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на праздновании 30-летия Службы госохраны. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966171-tokaev-posetil-meropriyatie-v-chest-30-letiya-sluzhby-gosudarstvennoy-ohrany/