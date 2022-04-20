Токаев ратифицировал конвенцию по вопросам неполного рабочего времени

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)", – сообщила Акорда.

Указывается, что текст закона публикуется в печати.

Ранее проект данного закона представил сенаторам прежний глава Минтруда Серик Шапкенов (ныне – аким Атырауской области).

"Конвенция о работе на условиях неполного рабочего времени была принята на Генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1994 года. Конвенция регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении: права на ведение коллективных переговоров; безопасности и охраны труда; защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска; недопущения дискриминации в области труда и занятий", – сообщил прежний глава МТСЗН.

Принятие конвенции не будет обязывать работодателей устанавливать неполный рабочий режим для работников, работающих в таких сферах, где не может быть установлен неполный рабочий режим (сфера здравоохранения, правоохранительная служба и другие).

Согласно конвенции, под термином "трудящийся, занятый неполное рабочее время" подразумевается работник, который работает меньше нормальной продолжительности рабочего времени работника, занятого полное рабочее время и находящегося в сравнимой ситуации.

В соответствии с конвенцией должны быть приняты меры, предусматривающие, что основная заработная плата работников, занятых неполное рабочее время, должна быть не меньше чем рассчитываемая теми же методами основная заработная плата работников, занятых полное рабочее время и находящихся в сравнимой ситуации.

Также конвенцией предусматривается, что системы социального обеспечения для работников, занятых неполное рабочее время, должны быть аналогичны, как и работникам, занятым полное рабочее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966026-tokaev-podpisal-novyy-zakon-v-sfere-truda/