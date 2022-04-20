КТК прокомментировал информацию о покупке акций телеканала Нурсултаном Назарбаевым

Логотип телеканала "КТК". Изображение: ktk.kz

АО "Коммерческий телевизионный канал" прокомментировал появившиеся в Сети и СМИ сведения о том, что акции телеканала были приобретены Нурсултаном Назарбаевым, передает КТК.

Подчеркивается, что данные сведения являются некорректными.

"14 марта 2022 года телеканал КТК действительно произвел размещение среди своих акционеров 2 622 850 простых акций по цене 500 тенге за одну штуку, из которых 2 396 156 акций были приобретены крупным акционером телеканала КТК, некоммерческой организацией – частный фонд "Фонд Нурсултана Назарбаева". Сделка была совершена в целях модернизации и развития телеканала КТК", - говорится в официальном заявлении компании.

Представители телеканала призвали при размещении публикаций отталкиваться от официальной информации.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966000-ktk-prokommentiroval-informatsiyu-o-pokupke-aktsiy-telekanala-nursultanom-nazarbaevym/