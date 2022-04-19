Касым-Жомарт Токаев и Шигео Катсу. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Назарбаев Университет Шигео Катсу, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности учебного заведения и планах на предстоящий период.

Особое внимание было уделено перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев также принял председателя правления корпоративного фонда University Medical Center Юрия Пя.

Еще президент Казахстана встретился с губернатором Омской области Российской Федерации Александром Бурковым.

Также сегодня в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 10 государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965840-tokaev-prinyal-prezidenta-nazarbaev-universitet/