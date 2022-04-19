Назарбаев посетил выставку в Нур-Султане (фото)

Нурсултан Назарбаев. Фото: Elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев посетил выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО, об этом сообщается на официальном сайте Elbasy.kz.

Елбасы посетил выставку картин и поделок детей, организованную в Музее Первого Президента в рамках Фестиваля детского творчества «Мой Казахстан – моя земля».

В ходе посещения Нурсултан Назарбаев побеседовал с юными художниками и ознакомился с новыми экспонатами тематических залов музея.

Фото: Elbasy.kz

Фото: Elbasy.kz

Фото: Elbasy.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965838-nazarbaev-posetil-vystavku-v-nur-sultane/