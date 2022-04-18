Нарушения на 5,5 млрд тенге выявили при реализации сжиженного газа в Казахстане

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Глава государства заслушал отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина. Президенту были представлены предложения по демонополизации ключевых отраслей экономики. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об исполнении его поручений, данных Агентству в рамках объявленных реформ по демонополизации экономики Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев и Серик Жумангарин. Фото: Акорда

Как рассказал Серик Жумангарин, по результатам проверок деятельности оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа органами прокуратуры и Агентством выявлены нарушения на 5,5 млрд тенге. Сумма наложенных штрафов на 193 розничных реализаторов автогаза составила 103 млн тенге.

По рекомендациям Агентства внесены изменения в правила Министерства энергетики по организации и проведению торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, включающие снижение 10-процентного шага торгов до 3 процентов.

В настоящее время проводятся расследования в отношении:

ТОО «Eurotransit Nur Zholy»;

ТОО «Казфосфат»;

ТОО «Корпорация «Казахмыс»;

АО «Каскор-Транссервис».

Кроме того, ведется анализ по выявлению признаков нарушений антимонопольного законодательства в отношении:

АО «НК «КТЖ»;

АО «Казахтелеком»;

АО «КТГ «Аймак»;

АО «Транстелеком»;

торговых рынков по услугам предоставления в аренду торговых площадей для реализации продовольственных товаров.

Во исполнение поручений президента по проведению комплексного анализа монопольных групп глава Агентства представил предложения по демонополизации рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, электрической энергии, железнодорожного транспорта, услуг гражданской авиации, общественного транспорта, телекоммуникаций, финансовых рынков.

Жумангарин также доложил о ходе разработки проекта Концепции развития конкуренции на 2022-2026 годы, нацеленной на демонополизацию ключевых товарных рынков и создание благоприятной конкурентной среды для бизнеса.

Глава государства еще раз подчеркнул основополагающее значение развития конкуренции для будущего Казахстана и поручил продолжить реализацию системных мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также обеспечить контроль за их качественным исполнением.

В начале этого года, в первых числах января, Казахстан охватили массовые беспорядки, в ходе которых погибло 230 человек.

Отметим, что волнения начались с недовольства ценами на сжиженный газ – за короткий срок сжиженный газ в одной лишь Мангистауской области подорожал с 60 до 120 тенге за литр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965626-narusheniya-na-55-mlrd-tenge-vyyavili-v-deyatelnosti-optovyh-realizatorov-szhizhennogo-neftyanogo-gaza/