Новый аким Кызылординской области отказался от советников и сократил число управлений

Нурлыбек Налибаев. Фото: официальный сайт акимата Кызылординской области

Нурлыбек Налибаев, назначенный в начале апреля акимом Кызылординской области, в конце прошлой недели провел расширенное совещание. Во время мероприятия глава региона сообщил об упразднении некоторых должностей, сообщается на официальном сайте акимата Кызылординской области.

Так, Налибаев сообщил, что в целях обеспечения оптимизации и эффективности государственного аппарата 8 управлений из 24 действующих будут упразднены - в структуре акимата области останется 16 управлений.

Таким же образом изменится структура городских и районных акиматов.

Кроме того, при акиме области упраздняются должности штатных и внештатных советника. Это касается и акимов городов и районов.

Глава региона отметил, что главные его советники – это народ.

Напомним, пост акима Кызылординской области Налибаев занял 7 апреля. До этого он был заведующим отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965450-novyy-akim-kyzylordinskoy-oblasti-otkazalsya-ot-sovetnikov-i-sokratil-chislo-upravleniy/