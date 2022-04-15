Токаев внес изменения в свой указ о правах человека

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в Указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека". Обновленная версия документа опубликована на портале ИПС НПА "Адилет".

Так, глава государства в свой указ от 9 июня 2021 года № 597 "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека" внес пункт об утверждении плана дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона, предусматривающего следующие направления работы:

ликвидация дискриминации в отношении женщин;

продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин;

право на свободу объединения;

права человека в отношении лиц с инвалидностью;

права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения;

обеспечение прав жертв торговли людьми;

права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев;

совершенствование механизмов взаимодействия с органами ООН.

Кроме того, согласно указу, ежегодно к 25 января ответственные органы должны по итогам года представлять в Администрацию президента информацию о ходе выполнения плана мероприятий и плана дальнейших мер.

Напомним, вчера глава государства подписал указ о мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965190-tokaev-vnes-izmeneniya-v-svoy-ukaz-o-pravah-cheloveka/