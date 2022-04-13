Токаев принял главу агентства "Хабар" Берика Уали

Касым-Жомарт Токаев и Берик Уали. Фото: Акорда

Глава государства принял председателя правления АО "Агентство "Хабар" Берика Уали – Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности телеканалов, входящих в акционерное общество. Об этом сообщается на .

Берик Уали рассказал президенту о проектах, которые планируется запустить в предстоящий период, производстве контента информационной, общественно-политической и познавательной направленности.

Также глава государства был проинформирован о планах по технической модернизации агентства.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев, отметив важную роль агентства в реализации государственной информационной политики, поручил привести деятельность телесемейства "Хабар" в соответствие с современными требованиями.

Напомним, что ранее Берик Уали занимал должность пресс-секретаря президента. В конце марта Уали был назначен председателем правления агентства "Хабар".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964825-tokaev-prinyal-glavu-agentstva-habar-berika-uali/