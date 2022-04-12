Глава МИИР: В Казахстане нет кризиса в строительном секторе

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Глава МИИР РК в кулуарах правительства прокомментировал мнение некоторых застройщиков о том, что в стране сложился кризис в строительном секторе, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев сообщил, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию 15 млн квадратных метров жилья.

"У нас нет кризиса в строительном секторе. У нас есть желание некоторых застройщиков в этой ситуации какую-то идеологию создать, что есть кризис.

На самом деле, у нас есть четко проработанная позиция: 15 млн квадратных метров жилья мы в этом году планируем ввести. По линии государства у нас строится всего 15% жилья. Остальные 85% строят в частном секторе.

Поэтому, если говорить, что мы глобально влияем в целом на строительную отрасль со стороны вмешательства, то это неправильно", - заявил министр.

Он также напомнил, что цены на жилье по программе "Нурлы Жер" - фиксированные для каждого города или области, и они в этом году не менялись.

"У строительной отрасли желание, кто хочет участвовать в этой программе, чтобы мы повысили цену. Но здесь необходимо соблюдать баланс интересов, так как это жилье покупает наше население.

Строительная отрасль для нас очень важна, мы всячески стимулируем, мы ее поддерживаем. Но мы должны учитывать интересы населения. Тот продукт, который производит строительная отрасль, должен быть доступен для населения", - заявил глава МИИР.

Отметим, что также Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о сроках начала автокредитования населения. По его словам, решение уже принято.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964669-glava-miir-v-kazahstane-net-krizisa-v-stroitelnom-sektore/