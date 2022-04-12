Дуйсенова высказалась о своем возвращении в Минтруда

Тамара Дуйсенова. Фото: akorda.kz

Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства прокомментировала вопросы журналистов о своем возвращении в Министерство труда и социальной защиты населения РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, впервые с февраля 2018 года, Тамара Дуйсенова приняла участие в заседании правительства в качестве министра труда и социальной защиты населения.

Ее на эту должность накануне назначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Позже в кулуарах кабмина журналисты поинтересовались, отдохнула ли она, с тех пор как Нурсултан Назарбаев снял ее с должности главы Минтруда с формулировкой: "Тамара, ты устала на этой работе?".

"Все это время я работала. Дайте мне время, месяц, потом я выйду к вам и отвечу на все ваши вопросы", - коротко ответила она журналистам.

Напомним, указом главы государства Тамара Дуйсенова была вновь назначена министром труда и соцзащиты населения Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964638-duysenova-vyskazalas-o-svoem-vozvraschenii-v-mintruda/