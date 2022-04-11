Данияр Тиесов покинул пост заместителя председателя "КазМунайГаз"

Данияр Тиесов. Фото: kmg.kz

Пост заместителя председателя "КазМунайГаз" покинул Данияр Тиесов – об этом стало известно сегодня в ходе брифинга в фонде "Самрук-Казына", передает корреспондент NUR.KZ.

Об уходе Тиесова с поста зампредседателя сообщил управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями фонда "Самрук-Казына" Гибрат Ауганов.

"От господина Тиесова поступило заявление об уходе по собственному желанию", – заявил Ауганов.

Также на брифинге сообщили о причинах ухода с поста председателя АО "НК "КазМунайГаз" Алика Айдарбаева. Отмечалось, что он принял такое решение в связи с ухудшением здоровья.

О том, что он покинул должность, стало известно сегодня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964501-daniyar-tiesov-pokinul-post-zamestitelya-predsedatelya-kazmunaygaz/