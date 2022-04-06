"Я чист": вице-министра сельского хозяйства спросили о бизнесе, записанном на родственника

Айдарбек Сапаров. Кадр из видео: YouTube-канал СЦК

На брифинге в СЦК вице-министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова спросили о недавней публикации в СМИ про получение субсидий компаниями, которые записаны на родственников чиновника, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты на брифинге сообщили, что в СМИ появилась публикация о получении нескольких миллиардов тенге инвестиций в ТОО, записанных на близких родственников вице-министра сельского хозяйства Адарбека Сапарова.

Сапаров заявил, что давно хотел ответить на этот вопрос.

"Блогеры постоянно поднимают этот вопрос. На самом деле, я на госслужбе работаю с 2003 года. За мной не числится ни фирмы, ни одной компании. Я чист. В свое время я работал в бизнесе, все полностью передал брату. Брат занимается. Все, что он получает – получает по закону.

Уже несколько раз проверяли, в прошлом году Генпрокуратура проверяла, запросы делали – там были прописаны даже некоторые элеваторы, которые числятся за сегодняшним руководителем "Атамекен" Баталовым – якобы, я там хозяин.

Незаконно полученного (там нет – прим. ред.). Не надо слушать слухи. Давно я хотел на эти вопросы ответить, вот, я вам отвечаю", – заявил вице-министр.

Журналисты уточнили, действительно ли компания брата чиновника получила субсидии – Сапаров ответил утвердительно.

"Да. Незаконных субсидий нет", – добавил он.

Напомним, также в МСХ сегодня заявили, что Россия снова разрешит Казахстану ввозить яйца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963796-ya-chist-vitse-ministra-msh-sprosili-o-biznese-zapisannom-na-rodstvennika/