Токаев заслушал доклад генпрокурора о ходе расследования январских событий

Касым-Жомарт Токаев и Берик Асылов. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора РК Берика Асылова, который в числе прочего доложил о реализации поручений, озвученных в послании президента. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства заслушал доклад генерального прокурора о ходе расследования январских событий.

Президент также был проинформирован об активизации работы по возврату активов из-за рубежа. С целью выявления утечки преступного капитала фигурантов резонансных уголовных дел анализируются их переводы за границу.

Берик Асылов доложил Касым-Жомарту Токаеву о реализации его поручений, озвученных в недавнем послании народу Казахстана. В частности, готовятся поправки в статью 83 Конституции о праве обращения генерального прокурора в Конституционный суд, начата разработка нового Конституционного закона "О прокуратуре". Главным приоритетом профильного закона будет защита конституционных прав и свобод граждан.

В законопроект планируется включить положения о механизме взаимодействия с уполномоченным по правам человека, правозащитниками и гражданским обществом, повышении самостоятельности и ответственности прокуроров.

Кроме того, главе государства сообщили о реализации поручений, касающихся наделения прокуроров полномочиями по расследованию пыток, усиления ответственности за семейно-бытовое насилие.

Отметив важность активизации взаимодействия надзорного органа с общественностью, президент дал генеральному прокурору ряд поручений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963782-tokaev-prinyal-genprokurora-berika-asylova/