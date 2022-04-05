Токаев поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на ТЭЦ

Болат Акчулаков на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Глава государства принял министра энергетики Болата Акчулакова, который доложил об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент заслушал отчет об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны и мерах, принятых в связи со сложившейся ситуацией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

Министр доложил президенту о ходе доработки комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает совершенствование ценообразования на сжиженный газ с учетом сдерживания цен для социально незащищенных слоев населения, увеличение ресурсной базы, дальнейшую газификацию регионов, модернизацию и расширение газотранспортной системы Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах в стране, в частности, с ситуацией на петропавловской ТЭЦ-2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963625-tokaev-poruchil-ministru-energetiki-razobratsya-s-uchastivshimisya-avariyami-na-tets/