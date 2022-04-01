Токаев подписал закон об обмене персональными данными в СНГ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 1 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, касающийся сферы обмена персональными данными. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными", - сказано в сообщении Акорды.

Отметим, что соглашение, нормы которого позволят получать сведения из стран СНГ о наличии или отсутствии гражданства, 17 марта ратифицировали в сенате.

По словам вице-министра внутренних дел Марата Кожаева, новая мера позволит эффективнее проводить работу по выявлению фактов двойного гражданства в Казахстане и других странах Содружества.

Кроме того, соглашение создает дополнительные условия для подтверждения личности человека при утрате документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране, а также помогает установить место проживания человека за границей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963173-tokaev-podpisal-novyy-zakon/