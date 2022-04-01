Токаев поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан

Касым-Жомарт Токаев и Наурызбай кажы Таганулы. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Духовного управления мусульман Казахстана, верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи президент поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с основными направлениями деятельности Духовного управления мусульман Казахстана и планами на предстоящий период.

Наурызбай кажы Таганулы сообщил главе государства, что 2022 год по инициативе ДУМК посвящен теме "Ислам – религия единства и солидарности". В связи с этим в течение года запланировано проведение различных форумов.

Верховный муфтий сообщил о реализации ряда начинаний духовно-просветительского характера. В качестве примера он привел открытие "Школы бабушек", которая призвана укрепить связь между поколениями.

Президент был проинформирован о мероприятиях, которые будут организованы Духовным управлением во время поста Ораза, а также о предстоящем учреждении Коллегии верховных муфтиев тюркоязычных стран.

Напомним, что священный месяц Рамазан начнется в этом году 2 апреля и завершится 1 мая, то есть продлится 30 дней. Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. В 2022 году сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге.

Также ранее в ДУМК рассказывали, какие действия верующего не нарушают Оразу.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что в месяц Рамазан в Нур-Султане запустят бесплатные автобусные маршруты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963159-tokaev-pozdravil-vseh-musulman-kazahstana-s-nachalom-svyaschennogo-mesyatsa-ramazan/