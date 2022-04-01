Выступление Каната Бозумбаева на английском языке обсуждают в Сети (видео)

Канат Бозумбаев. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_tdk

Видео выступления акима Алматинской области Каната Бозумбаева на открытии демонстрационной платформы по оказанию первичной медико-санитарной помощи в Енбекшиказахском районе, где присутствовали представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обсуждают в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео распространяется в соцсетях. Глава региона пошутил во время мероприятия.

"Весь мир научился бороться, практически полностью победил пандемию. Мы даже маски сняли уже. Но в связи с тем, что сегодня здесь руководство ВОЗ, мы опять их надели", - сказал Канат Бозумбаев, чем вызвал смех у присутствовавших.

Далее он зачитал текст на английском языке. Речь и произношение акима Алматинской области впечатлили пользователей. Они оценили высокий уровень владения иностранным языком.

"Продвинутый аким области", "Браво!", "Молодец!", "Английский акима просто огонь", "С юмором и знает английский", - пишут комментаторы.

На обсуждения людей отреагировал сам Канат Бозумбаев.

"Мне кажется, что знанием английского языка сейчас никого не удивишь. Поэтому я поразился, что мое выступление на английском вызвало такой интерес со стороны общественности, блогеров и СМИ. Более того, мой уровень не advanced (не продвинутый). Когда-то я три месяца учился за рубежом. Хочу отметить, что знание языка облегчает мне коммуникацию с иностранными инвесторами", - пояснил глава Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963095-vystuplenie-kanata-bozumbaeva-na-angliyskom-yazyke-obsuzhdayut-v-seti-video/