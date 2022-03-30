Депутат Ахметбеков: Необходимо возрождение таможенных органов в Казахстане

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Депутат Жамбыл Ахметбеков попросил правительство вернуть таможенным органам правоохранительные функции, передает корреспондент NUR.KZ.

Ахметбеков адресовал свой запрос премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову.

По словам спикера, к депутатам обратилась группа ветеранов таможенной службы, которые предложили реорганизовать таможенную службу в отдельный государственный орган.

"Считаем, что охраной государственной таможенной границы, выявлением и пресечением противозаконных действий на таможенной границе должен заниматься правоохранительный орган в лице органов таможни.

Самый настоящий бардак, творящийся на границе с Китаем, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в "зеркальной" статистике с таможенными органами КНР достигают миллиардов долларов.

Существуют некие "уполномоченные операторы", имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Мы считаем, что в целях недопущения подобных фактов необходимо возрождение таможенных органов, подотчетных президенту страны", – заявил депутат.

Мажилисмен напомнил, что до 2013 года таможенные органы Республики Казахстан выполняли все функции правоохранительного органа.

Однако в 2013 году была проведена реформа правоохранительных органов, в результате которой "таможенная служба, охранявшая таможенные рубежи нашего государства от контрабандистов, наркоторговцев, недобросовестных участников ВЭД и других криминальных элементов, в одночасье стала структурным подразделением фискального органа, Комитета государственных доходов".

"Ликвидация таможенных органов с подчинением их некоторых структурных подразделений Комитету государственных доходов с утратой правоохранительной функции привело к частичному оставлению таможенной границы без контроля со стороны государства", – заявил Ахметбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962792-deputat-ahmetbekov-neobhodimo-vozrozhdenie-tamozhennyh-organov-v-kazahstane/