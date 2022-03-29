Аким одного из районов Шымкента покинул свой пост

Абзал Аликулов. Фото: gov.kz

Аким Каратауского района Шымкента Абзал Аликулов покинул свой пост. Информацию подтвердили в управлении внутренней политики городского акимата, передает Otyrar.kz.

Издание отмечает, что Абзал Аликулов покинул пост акима Каратауского района по состоянию здоровья. Кто придет на его место, пока неизвестно. Оно пока остается вакантным.

Абзал Аликулов занял эту должность в августе 2019 года. Впервые в структуру акимата Шымкента он попал в 2008 году.

В разное время работал акимом Енбекшинского района, заместителем и советником акима Шымкента.

В 2012 году был заместителем акима Арыси, занимал руководящие должности в управлениях молодежной политики, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2018-2019 годах руководил таможенным постом "Туркестан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962569-akim-odnogo-iz-rayonov-shymkenta-pokinul-svoy-post/