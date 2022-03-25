Правительство: Внешнеполитическая ситуация провоцирует рост цен на сельхозтовары

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Вчера, 24 марта, в Нур-Султане под председательством главы кабмина Алихана Смаилова прошло очередное совещание оперативного штаба по антикризисным мерам при правительстве Казахстана, сообщает официальный сайт премьер-министра страны.

В рамках заседания члены оперативного штаба рассмотрели ряд оперативных и системных вопросов, стоящих сегодня перед сферой агропромышленного комплекса Казахстана:

дополнительное выделение средств для проведения весеннего посева;

основные проблемы логистики доставки необходимых товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства.

На заседании отмечено, что текущая внешнеполитическая ситуация провоцирует рост мировых, и в том числе внутриказахстанских цен на сельскохозяйственные товары, включая технику, семена, генетический материал, минеральные удобрения и т.п.

В соответствии с поручением Смаилова, Министерством сельского хозяйства совместно с МИИР проводится работа по снижению цен на минеральные удобрения. Так, с 16 марта стоимость аммиачной селитры снижена с 200 тыс. тг до 160 тыс. тг за тонну.

Ранее на заседании правительства Смаиловым было поручено Министерству сельского хозяйства совместно с Минфином, МНЭ, АО «НУХ «Байтерек» обеспечить выделение дополнительного бюджетного кредита на проведение весенне-полевых и уборочных работ в сумме 70 млрд тг в рамках уточнения республиканского бюджета.

Для решения проблем с залогами у фермеров предложено предусмотреть возможность кредитования аграриев через трейдеров зернового и масличного рынка, которые имеют необходимые ликвидные залоги. В рамках наращивания отечественной продуктовой безопасности, глава МСХ сообщил о программе разработки собственных семенных сортов для снижения импортной зависимости.

Как пояснил глава ведомства, Минсельхозом разработана дорожная карта по культивированию отечественных семян.

"Необходимо в кратчайшие сроки принять среднесрочную программу по развитию науки отечественных семенных сортов. Идет вырождение текущих сортов семян, производительность падает. Наблюдается устойчивая тенденция к усилению засухи из года в год. В данных реалиях первостепенное значение имеет разработка новых сортов семян устойчивых к засухе, и дающих больший объем продукции", - поручил премьер-министр.

Правительством дано поручение МИИР совместно с АО «Қазақстан Темір Жолы» в целях своевременной поставки товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства обеспечить дополнительным подвижным составом и проработать вопрос альтернативных маршрутов поставки по импорту семян из Российской Федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962051-pravitelstvo-vneshnepoliticheskaya-situatsiya-provotsiruet-rost-tsen-na-selhoztovary/